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Страна и люди

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МАГАТЭ предупредило о риске полного отключения электричества на ЗАЭС

МАГАТЭ предупредило о риске полного отключения электричества на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция может полностью остаться без электроснабжения, если в ближайшее время не восстановить внешнюю линию или не доставить дополнительное дизельное топливо.

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