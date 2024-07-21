Суд в США отказал совету Пулитцеровской премии в отклонении иска Трампа о клевете

Суд в штате Флорида принял решение в пользу бывшего президента США Дональда Трампа и отказал совету Пулитцеровской премии в отклонении иска политика, обвинившего совет в клевете за утверждения о его якобы связях с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии