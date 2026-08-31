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Царьград

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Лукашенко представит новые инициативы на саммите ШОС 1 сентября

Лукашенко представит новые инициативы на саммите ШОС 1 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в саммите ШОС 1 сентября, где представит ряд инициатив по укреплению взаимодействия.

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