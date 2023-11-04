Ланс Стролл: «Не считаю, что «Астон Мартин» повезло – мы взяли судьбу в свои руки»

Ланс Стролл занял третье место по итогам сессии, его напарник по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал четвертым.
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