«Моментально получает свое»: за что Лепс может уволить подчиненного

Талант и природное обаяние сделали Григория Лепса невероятно популярным. Все последние годы народный артист держится в топе самых высокооплачиваемых отечественных певцов, и не зря — все рабочие процессы музыкант контролирует лично.
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