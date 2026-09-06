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Царьград

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Михаил Шеляков озвучил три причины реакций на вакцины у животных

Михаил Шеляков озвучил три причины реакций на вакцины у животных

Ветеринар Михаил Шеляков выделил три причины тяжёлых реакций у животных после вакцинации препаратами «Мультикан» и «Мультифел».

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