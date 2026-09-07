Вице-президент ISU восхитился победой Трусовой на первом с участием россиянок международном турнире в Японии

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высоко оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой на международном турнире Kinoshita Group Cup в Японии.
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