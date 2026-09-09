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Трагедия в Безенги стала самой массовой гибелью альпинистов в России за 24 года

Трагедия в Безенги стала самой массовой гибелью альпинистов в России за 24 года

6 сентября в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина с горы Мижирги. Под снежно-ледовый обвал попала группа из 33 альпинистов.

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