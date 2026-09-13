Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад по информации о возможном совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Краснодарском крае

Глава ведомства затребовал доклад по информации о возможном совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Краснодарском крае

В социальных медиа сообщалось, что в детском саду города Сочи Краснодарского края воспитатель совершила противоправные действия в отношении детей.

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