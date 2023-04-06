В Госдуме предложили обязать проходить исправительные работы за дискредитацию ВС РФ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Султан Хамзаев заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, которые будут обязывать проходить исправительные работы, вне зависимости от назначенного штрафа, за дискредитацию ВС РФ.
Депутат Государственной думы Российской Федерации Султан Хамзаев заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, которые будут обязывать проходить исправительные работы, вне зависимости от назначенного штрафа, за дискредитацию ВС РФ.
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