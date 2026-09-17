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МОСИНФОРМ

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Олимпийские чемпионы проведут зарядку более чем для 50 тыс. московских школьников и студентов

Олимпийские чемпионы проведут зарядку более чем для 50 тыс. московских школьников и студентов

22 сентября в Москве состоится общая зарядка с участием известных спортсменов. Одновременно к ней подключатся более 50 тысяч школьников и студентов колледжей, представляющих свыше 500 образовательных организаций.

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