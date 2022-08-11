Она жена мафиози, что ли: полиция Уссурийска проверяет информацию о женщине с двумя детьми

В Уссурийске разгорелся скандал, который долгое время не выходил за рамки одного дома. На мать и ее двоих несовершеннолетних детей в местном Telegram-канале пожаловались соседи, прикрепив видео "наезда" мальчишек на взрослого мужчину, который бурно выяснял отношения с их матерью.
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