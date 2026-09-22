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Новости Тамбова

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Вкус детства делают в Тамбове: местные «Батончики Рот Фронт» назвали самыми вкусными

Вкус детства делают в Тамбове: местные «Батончики Рот Фронт» назвали самыми вкусными

Фото: market.yandex.ru Одинаковый фантик, знакомое название — и совершенно разные конфеты.

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