Взрывы в Чернигове и Хмельницком: последствия ударов по Украине

В Хмельницкой и Черниговской областях Украины зафиксированы взрывы, сообщает телеканал ТСН. Россия начала удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, избегая ударов по жилым домам, по словам Дмитрия Пескова.