Эксперт назвал девять способов накопить на вторую пенсию

Основной целью управления личными финансами является преобразование активного дохода в пассивный, а также досрочный выход на пенсию через накопление необходимого капитала, утверждает финансовый эксперт Елена Дроздова.
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