Белый дом: США в скором времени выделит новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты в скором времени предоставят Киеву новую военную помощь. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с tv-каналом MSNBC.
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