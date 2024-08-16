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Белый дом: США в скором времени выделит новый пакет военной помощи для Украины

Белый дом: США в скором времени выделит новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты в скором времени предоставят Киеву новую военную помощь. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с tv-каналом MSNBC.

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