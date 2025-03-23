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Россиян предупредили об опасности весенних гроз для роутеров

Россиян предупредили об опасности весенних гроз для роутеров

С приходом весны чаще возникают грозы, которые помимо очевидной угрозы для людей могут нанести серьезный ущерб домашней электронике, включая роутеры и другое сетевое оборудование, сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

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