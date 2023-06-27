Спички - не игрушка

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  • Алексей Смирнов
    Он ввёл в город войска. Прикрываясь мирными жителями. Это очень знакомая тактика, сейчас её практикуют хохлы. Пригожи...Пригожин, первое ...
  • Алексей Смирнов
    Введя в город войска? Прикрываясь мирными жителями? Это очень знакомая тактика, сейчас её практикуют хохлы. Пригожин ...Путин провел лучш...
  • Дмитрий Gold
    А если наносить удар в тыл ВСУ, там стоят БТРы, теробороны, которые гонят в бой мальчишек, путь к отступлению будет о..."Идите-идите. Там...

"РОССИИ ДЛЯ МИРА УЖЕ НЕТ": ИСТОРИК ВАСИЛЬЕВ И ДРУГИЕ ПРИЕХАЛИ НА ГАСТРОЛИ НАКАНУНЕ "ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ"

"РОССИИ ДЛЯ МИРА УЖЕ НЕТ": ИСТОРИК ВАСИЛЬЕВ И ДРУГИЕ ПРИЕХАЛИ НА ГАСТРОЛИ НАКАНУНЕ "ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ"

ФОТО: КИСЕЛЁВ СЕРГЕЙ / АГЕНТСТВО "МОСКВА" АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Группа Animal Jazz объявила о большом туре по России: музыканты планируют выступить в Москве, Питере и других городах.

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