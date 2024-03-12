Bloomberg: хуситы развязали эффективную аcимметричную войну

Йеменские повстанцы-хуситы уже давно считают, что они находятся в состоянии войны с Западом. Экономические и политические блоки развитых стран, ЕС и США, до сих пор игнорировали это субъективное представление боевиков.
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