Новосибирские хоккеисты проиграли «Нефтехимику» с разницей в шайбу

Новосибирский ХК «Сибирь» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика». Матч прошел 4 октября на выезде в Нижнекамске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 80% жителей...
- АЛ Канал нелегальной...
- Мэр Новосибирска ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым