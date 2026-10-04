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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские хоккеисты проиграли «Нефтехимику» с разницей в шайбу

Новосибирские хоккеисты проиграли «Нефтехимику» с разницей в шайбу

Новосибирский ХК «Сибирь» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика». Матч прошел 4 октября на выезде в Нижнекамске.

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