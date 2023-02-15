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Игорь Акинфеев назвал лучший футбольный матч в своей карьере

Игорь Акинфеев назвал лучший футбольный матч в своей карьере

Российский футболист Игорь Акинфеев рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере. По словам голкипера московского клуба ЦСКА, таковым является выездная игра против британской команды «Арсенал» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

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