Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Подмосковье из-за массированной атаки БПЛА погиб человек, ещё шестеро пострадали

В Подмосковье из-за массированной атаки БПЛА погиб человек, ещё шестеро пострадали

Ночная атака беспилотников на Московскую область унесла жизнь 20-летнего жителя Солнечногорска. Силы ПВО сбили 185 дронов в 16 муниципалитетах, пострадали шесть человек.

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