TikTok может вернуться в Россию после блокировки в США

Однако для возобновления работы TikTok оттуда необходимо удалить весь запрещенный контент, считают в ГД Компания TikTok может изменить подход к сотрудничеству с Россией на фоне блокировки приложения в США, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости.