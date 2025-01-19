TikTok может вернуться в Россию после блокировки в США

Однако для возобновления работы TikTok оттуда необходимо удалить весь запрещенный контент, считают в ГД Компания TikTok может изменить подход к сотрудничеству с Россией на фоне блокировки приложения в США, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости.
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