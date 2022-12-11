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Казахстанские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по PUBG Mobile

Сборная Казахстана стала чемпионом мира по версии IESF (турнира в тире B). Чемпионами мира стали: Дамир Axzcer Омаров, Бакытжан, Puncher Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай и Арман PSIX Чамани.

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