Прослушивающие устройства обнаружены в офисе главкома ВСУ Залужного

Согласно сообщению агентства «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинских военных кругах. В офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, передают “Известия”.
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