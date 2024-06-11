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Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией

Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией

Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны в Южной Осетии.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
да, в грызунии много воров и бандитов народилось... и все или хенералисмусами в законе или маршалами по зоне
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2 час.
Ингерман Ланская
там , в грызунии, может чахи-били с чачами хорошие, а вот в  Россию они везут мочу.. как  и абхалы с осетины... мол, Русские любую дрянь выпьют...
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2 час.
Игорь Максаков
А кто не даст? Вы уж говорите сразу.
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10 мин.

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