Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны в Южной Осетии.
Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией
Комментарии
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Ингерман Ланская
да, в грызунии много воров и бандитов народилось... и все или хенералисмусами в законе или маршалами по зоне
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2 час.
Ингерман Ланская
там , в грызунии, может чахи-били с чачами хорошие, а вот в Россию они везут мочу.. как и абхалы с осетины... мол, Русские любую дрянь выпьют...
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2 час.
Игорь Максаков
А кто не даст? Вы уж говорите сразу.
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10 мин.
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