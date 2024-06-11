Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией

Ингерман Ланская да, в грызунии много воров и бандитов народилось... и все или хенералисмусами в законе или маршалами по зоне

Ингерман Ланская там , в грызунии, может чахи-били с чачами хорошие, а вот в Россию они везут мочу.. как и абхалы с осетины... мол, Русские любую дрянь выпьют...