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Пирожков, Краймбрери и Хабиб получат табуретки: как пройдет премия «Звезды Хайпа»

Пирожков, Краймбрери и Хабиб получат табуретки: как пройдет премия «Звезды Хайпа»

Организаторы популярной церемонии решили отказаться от привычных статуэток. Александр Ревва и Хабиб Пресс-служба «Русской Медиагруппы»12 ноября в ВК Стадиум состоится III Премия «Звезды Хайпа» – самое непредсказуемое и нестандартное событие в российском шоу-бизнесе.

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