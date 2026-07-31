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Дуров в списке Росфинмониторинга. Что ждёт Telegram

Дуров в списке Росфинмониторинга. Что ждёт Telegram

Включение Павла Дурова в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, стало одним из самых громких событий для российской технологической сферы.

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