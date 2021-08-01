Что известно о пожаре в общежитии ПИМУ, где пострадали семь человек

Сигнал о возгорании поступил в половине шестого. Ему сразу присвоили третий ранг сложности. А спустя почти 45 минут в региональном управлении МЧС рассказали, что пожарным удалось потушить пламя, распространившееся на площади 45 квадратных метров.
Сигнал о возгорании поступил в половине шестого. Ему сразу присвоили третий ранг сложности. А спустя почти 45 минут в региональном управлении МЧС рассказали, что пожарным удалось потушить пламя, распространившееся на площади 45 квадратных метров.
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