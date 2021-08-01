newsnn

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Может настала пора избавляться от мигрантов. В Москве от них уже нет прохода. Русских людей стало меньше, чем мигран...Мигрантка напала ...
  • Александр
    Прохвост-депутат. И за таких или подобных призывают голосовать?Депутат ЗСНО Сивы...
  • Николай Зайчиков
    У меня была знакомая которая как-то сказала , что когда мужчина уговаривает женщину то обещает ей золотые горы и кисе...«Единая Россия» п...

Что известно о пожаре в общежитии ПИМУ, где пострадали семь человек

Что известно о пожаре в общежитии ПИМУ, где пострадали семь человек

Сигнал о возгорании поступил в половине шестого. Ему сразу присвоили третий ранг сложности. А спустя почти 45 минут в региональном управлении МЧС рассказали, что пожарным удалось потушить пламя, распространившееся на площади 45 квадратных метров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх