Власти Ирака объявили вторник нерабочим из-за ситуации в стране

Al Arabiya: власти Ирака объявили 30 августа нерабочим днем из-за столкновений в Багдаде Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем Al Arabiya: власти Ирака объявили 30 августа нерабочим днем из-за столкновений в Багдаде Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем в связи с ситуацией в стране, где происходят столкновения между сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций.