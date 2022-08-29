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Власти Ирака объявили вторник нерабочим из-за ситуации в стране

Власти Ирака объявили вторник нерабочим из-за ситуации в стране

  Al Arabiya: власти Ирака объявили 30 августа нерабочим днем из-за столкновений в Багдаде Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем  Al Arabiya: власти Ирака объявили 30 августа нерабочим днем из-за столкновений в Багдаде Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем в связи с ситуацией в стране, где происходят столкновения между сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций.

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