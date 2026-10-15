В Маслянинском районе Новосибирской области приставы задержали 37-летнего мужчину с долгом свыше 1,1 млн рублей, который при проверке назвался племянником, но был опознан по фотографии и свадебным снимкам на стене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суслов заявил о с...
- Принца Гарри и Ме...
- Физиогномист раск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым