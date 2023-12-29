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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Шаповалов: «Ужасно, как некоторые ищут способ заявить, что я не отдаю всего себя теннису, хотя я посвятил ему всю свою жизнь с пяти лет»

Ранее его бывший тренер Михаил Южный сказал, канадец «не в полной мере делает то, что ему нужно, чтобы стать топом».

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