Суворовцы из Твери победили в музыкальном конкурсе «Стартуем к звёздам!»

В Москве назвали победителей суперфинала VII детского музыкального конкурса «Стартуем к звездам!». В их числе воспитанники Тверского суворовского военного ордена Почета училища Министерства обороны Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии