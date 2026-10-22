Возраст шины – параметр, который многие водители привыкли оценивать «на глаз»: по внешнему виду протектора или по ощущениям за рулем.
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