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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жумагулов о следующем бое: «Контракт подписан, 2 декабря, Астана»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о дате следующего поединка в казахстанской лиге Naiza. «Контракт подписан.

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