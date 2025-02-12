Китайского водителя с инсультом срочно доставили из Приморья в КНР

В Приморском крае организовали срочное перемещение китайского дальнобойщика на родину. Мужчине стало плохо и он перенес ишемический инсульт, а подробнее о происшествии рассказали в Пограничном управлении Суйфэньхэ, сообщает PRIMPRESS.
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