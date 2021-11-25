Титов предложил дать годовую отсрочку по всем налогам пострадавшим в пандемию предприятиям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил в письме председателю правительства Михаилу Мишустину расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса.
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил в письме председателю правительства Михаилу Мишустину расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса.
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