Мировое обозрение

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Титов предложил дать годовую отсрочку по всем налогам пострадавшим в пандемию предприятиям

Титов предложил дать годовую отсрочку по всем налогам пострадавшим в пандемию предприятиям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил в письме председателю правительства Михаилу Мишустину расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса.

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