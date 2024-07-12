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Более 13 километров дорог отремонтируют в Лотошине по нацпроекту в этом году

Более 13 километров дорог отремонтируют в Лотошине по нацпроекту в этом году

В Подмосковье продолжается ремонт дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Рабочие заменят более 13 километров изношенного асфальтового полотна от остановки «Поворот на Немки» по направлению к деревне Хилово.

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