Более 13 километров дорог отремонтируют в Лотошине по нацпроекту в этом году

В Подмосковье продолжается ремонт дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Рабочие заменят более 13 километров изношенного асфальтового полотна от остановки «Поворот на Немки» по направлению к деревне Хилово.
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