Тысячи историй в одну ночь: «Библионочь» на Кубани уже сегодня!

В год 80-летия Великой Победы мероприятие проходит под общей темой «Свои герои». Посетителям расскажут о литературе военных лет, познакомят с творчеством писателей-фронтовиков, а также организуют встречи с участниками специальной военной операции.
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