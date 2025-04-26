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Тысячи историй в одну ночь: «Библионочь» на Кубани уже сегодня!

Тысячи историй в одну ночь: «Библионочь» на Кубани уже сегодня!

В год 80-летия Великой Победы мероприятие проходит под общей темой «Свои герои». Посетителям расскажут о литературе военных лет, познакомят с творчеством писателей-фронтовиков, а также организуют встречи с участниками специальной военной операции.

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