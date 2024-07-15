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Воспитанники детского сада №44 города Бобруйска приняли участие в праздничной Божественной литургии в Покровском храме.

Воспитанники детского сада №44 города Бобруйска приняли участие в праздничной Божественной литургии в Покровском храме.

В день памяти святых Петра и Февронии Муромских и День семьи воспитанники детского сада №44 города Бобруйска в сопровождении родителей и воспитателей посетили Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ и приняли участие в праздничной Божественной литургии.

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