Воспитанники детского сада №44 города Бобруйска приняли участие в праздничной Божественной литургии в Покровском храме.

В день памяти святых Петра и Февронии Муромских и День семьи воспитанники детского сада №44 города Бобруйска в сопровождении родителей и воспитателей посетили Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ и приняли участие в праздничной Божественной литургии.