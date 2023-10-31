Нетаньяху: Израиль приступил к проведению третьего этапа войны с ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил расширение наземной операции в секторе Газа. Кроме того, глава израильского правительства пригрозил мощным ответом «Хезболле» в случае ее вступления в войну с ХАМАС.
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