Al-Khaleej Al-Arabi: Хорфаккан принял 6000 авто BYD из Китая

Порт Хорфаккан принял партию из 6068 автомобилей BYD из Китая. Судно Changsha прибыло из Шэньчжэня, открыв новый маршрут, сокращающий транзитное время из Китая в ОАЭ.
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