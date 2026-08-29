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Царьград

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Al-Khaleej Al-Arabi: Хорфаккан принял 6000 авто BYD из Китая

Al-Khaleej Al-Arabi: Хорфаккан принял 6000 авто BYD из Китая

Порт Хорфаккан принял партию из 6068 автомобилей BYD из Китая. Судно Changsha прибыло из Шэньчжэня, открыв новый маршрут, сокращающий транзитное время из Китая в ОАЭ.

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