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Красный Север

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Учащиеся Ноябрьска помолились в храме перед 1 сентября

Учащиеся Ноябрьска помолились в храме перед 1 сентября

В Архангельском храме Ноябрьска 30 августа отслужили молебен на начало нового учебного года. Богослужение провел владыка Феодосий, сообщили на сайте церкви.

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