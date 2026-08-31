Учащиеся Ноябрьска помолились в храме перед 1 сентября

В Архангельском храме Ноябрьска 30 августа отслужили молебен на начало нового учебного года. Богослужение провел владыка Феодосий, сообщили на сайте церкви.
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