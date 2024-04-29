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Мы соседи по планете

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Небесные челноки, или Почему в 90-х турецкие вещи доставались с риском для жизни

Небесные челноки, или Почему в 90-х турецкие вещи доставались с риском для жизни

Что такое «челноки» знают все, кто застал конец 80-х и шальные 90-е. Жители огромной страны, жившие десятилетиями в условиях тотального дефицита, хлынули через открывшиеся границы в большой и сияющий мир.

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