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Царьград

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Губернатор Самары пригласил Егора Крида на беседу после скандала

Губернатор Самары пригласил Егора Крида на беседу после скандала

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил певца Егора Крида посетить регион для личной беседы.

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