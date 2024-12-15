BMW наконец-то уходит от гипертрофированных «ноздрей»: новая M3 подтвердила это

BMW готовит настоящий фурор: в 2027 году мир увидит революционный полностью электрический BMW M3, лишенный печально известных огромных ноздрей, которые в последние годы стали предметом горячих споров среди поклонников марки.
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