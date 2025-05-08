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Царьград

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«Даллас Старз» побеждает «Виннипег» в матче Кубка Стэнли: хет-трик Рантанена

«Даллас Старз» побеждает «Виннипег» в матче Кубка Стэнли: хет-трик Рантанена

«Даллас Старз» выиграл у «Виннипег Джетс» в первой игре второго раунда Кубка Стэнли со счётом 3:2. Хет-триком отличился Микко Рантанен, а результативные передачи записали русские игроки Евгений Дадонов и Илья Любушкин.

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