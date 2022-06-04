Военное обозрение

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В результате крушения истребителя ВМС США F/A-18E/F Super Hornet погиб пилот

В результате крушения истребителя ВМС США F/A-18E/F Super Hornet погиб пилот

В официальном сообщении ВМС США сказано, что истребитель F/A-18E/F Super Hornet разбился в минувшую пятницу в окрестностях Троны в 230 милях к юго-востоку от военно-морской авиабазы Лемур.

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