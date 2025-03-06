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Россиян предупредили об угрозе синдрома компьютерного зрения

Россиян предупредили об угрозе синдрома компьютерного зрения

Проблема постоянного использования мобильных устройств — это серьезная угроза, которая затрагивает как физическое состояние, так и психологическое благополучие человека, предупредила терапевт, врач функциональной диагностики академии «Докстарклаб» Екатерина Барбакадзе.

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