Школу в районе Вороново реконструируют в два этапа

Новая Москва сейчас является самой активно развивающейся территорией столицы. В ТиНАО прорывными темпами ведется жилое строительство, прокладка новых дорог, устройство инженерных сооружений, возводятся торговые и развлекательные комплексы, а также различные социальные учреждения.