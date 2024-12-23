Школу в районе Вороново реконструируют в два этапа

Новая Москва сейчас является самой активно развивающейся территорией столицы. В ТиНАО прорывными темпами ведется жилое строительство, прокладка новых дорог, устройство инженерных сооружений, возводятся торговые и развлекательные комплексы, а также различные социальные учреждения.
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